За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
The Wall Street Journal: Боррель не имел права угрожать России
Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth
Глава дипломатии Евросоюза не перестает считать себя «властителем мира». Ему указали на истинное место.
В Евросоюзе осудили угрозы главы внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля в адрес России, накануне он заявил о военном ответе РФ в случае ядерной атаки против Украины. Однако, по словам журналиста The Wall Street Journal Лоуренса Нормана, данные слова нельзя расценивать как официальную позицию ЕС.
«Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — процитировал Норман высокопоставленного европейского дипломата.
Как известно, 13 октября Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге заявил, что ЕС, а также США и НАТО отреагируют в случае ядерного нападения на Украину. Это будет не ядерный, но мощный и способный уничтожить армию РФ ответ, заявил глава дипломатии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жозеп Боррель назвал Европу садом, а остальные страны — джунглями.
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