Российские военные трижды отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
В ходе наступления на позиции ВС РФ украинская армия потеряла порядка 30 военных.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Diego Herrera; Минобороны РФ
Российские военные трижды отразили атаку украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — уточнил он.
Конашенков добавил, что в результате боевых действий на данном направлении украинская армия потеряла до 30 военных. Также уничтожено две бронированные машины и четыре пикапа.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгороде прогремело семь взрывов после работы ПВО.
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