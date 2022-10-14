Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»
Немецкие следователи назвали причиной ЧП на «Северных потоках» взрывы
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Удалось выяснить, что диаметр пробоин составляет восемь метров.
Немецкие следователи назвали причины повреждений на «Северных потоках». По их заключению, ЧП могло произойти только из-за взрывов. Об этом следователи ФРГ сообщили немецкому телеканалу ARD.
Известно, что в прошедшие выходные немецкая федеральная полиция отправилась исследовать места повреждений газопровода на нескольких кораблях. У команды получилось сделать фотографии повреждений с помощью специального подводного дрона. На снимках видно, что диаметр пробоины составляет восемь метров.
Федеральная полиция Германии резюмировала, что такое повреждение могло образоваться только в результате взрыва. В связи с этим, Генеральная прокуратура ФРГ инициировала расследование по факту «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».
26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы серьезные повреждения, повлекшие утечку газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Берд Лунд сообщил, что в тот день в районе повреждений трубопровода были зафиксированы сильные подводные взрывы.
Ранее 5-tv.ru писал, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках».
- 15 окт
- Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»
- 14 окт
- Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»
- 13 окт
- Песков о словах Зеленского про провокации: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу
- 13 окт
- Песков: задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать «Турецкий поток»
- 12 окт
- Путин предложил переместить транзит газа с «Северных потоков»
- 12 окт
- Путин: РФ не виновата, что европейцам приходится запасаться дровами на зиму
- 12 окт
- Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма
- 12 окт
- Шульгинов об отказе Европы от российских энергоносителей: «Без фантазий»
- 10 окт
- В «Газпроме» рассказали о взрывателе НАТО, найденном под «Северным потоком»
- 10 окт
- Путин: нам известен заказчик подрыва «Северных потоков»
Читайте также
81%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?