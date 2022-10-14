Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 145

Немецкие следователи назвали причиной ЧП на «Северных потоках» взрывы

Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Удалось выяснить, что диаметр пробоин составляет восемь метров.

Немецкие следователи назвали причины повреждений на «Северных потоках». По их заключению, ЧП могло произойти только из-за взрывов. Об этом следователи ФРГ сообщили немецкому телеканалу ARD.

Известно, что в прошедшие выходные немецкая федеральная полиция отправилась исследовать места повреждений газопровода на нескольких кораблях. У команды получилось сделать фотографии повреждений с помощью специального подводного дрона. На снимках видно, что диаметр пробоины составляет восемь метров.

Федеральная полиция Германии резюмировала, что такое повреждение могло образоваться только в результате взрыва. В связи с этим, Генеральная прокуратура ФРГ инициировала расследование по факту «причинения взрыва» и «антиконституционного саботажа».

26 сентября сразу на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были зафиксированы серьезные повреждения, повлекшие утечку газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Берд Лунд сообщил, что в тот день в районе повреждений трубопровода были зафиксированы сильные подводные взрывы.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках».

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