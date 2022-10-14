Неуловимый разрушитель позиций ВСУ: как «Искандеры» работают на Украине

Дальность полета ракет — 500 километров. И препятствий для удара по цели для этой боевой машины не существует.

Молниеносные удары по выявленным целям противника наносят «Искандеры». Это современное и высокоточное оружие, которому нет аналогов. Оперативно-тактический комплекс без промаха бьет на 500 километров и наводит страх на противника. Кирилл Ольков наблюдал за работой расчета.

Рация разрывается. По зашифрованному каналу связи командир расчета передает координаты вражеской цели.

Ракетно-тактический комплекс «Искандер» готов к удару круглосуточно. Приказ — размаскироваться. Экипаж занимает свои места. Выезжает на стартовую позицию.

Многотонный снаряд в боевом положении. Обратный отсчет. Пуск.

Неуязвимая, сверхмощная и высокоточная ракета взмывает вверх. Дальность удара — 500 километров. Высокая маневренность даже при сверхперегрузках. Баллистическая ракета бьет наверняка.

«Осуществили пуск баллистической ракеты. По данным объективного контроля, были уничтожены две пусковые установки системы HIMARS и склад боеприпасов, а также живая сила противника», — рассказал начальник расчета Дмитрий.

Ответить противнику нечем. Аналогов этому грозному оружию в мире нет. А его эффективность подтверждена реальными фактами боевой работы.

«Машина легендарная. Совершила более 30 пусков боевых. Безотказная, как говорится. Проблем вообще нет. Рады, довольны комплексом. От нашей работы зависит много чего, на самом деле. То есть, продвижение наших войск вперед», — сообщил военный РФ с позывным Двенадцатый.

«Искандеры» — многофункциональные. В зависимости от выбранной цели могут наносить удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

Огибая рельеф — горы, озера — и минуя ПВО врага, крылатая ракета наносит точный удар с наиболее выгодного угла. Ракетная установка не привязана к конкретной местности. И может наносить удары хоть с дороги, хоть с поля. Даже из леса.

Маскировочная сетка обработана специальным химическим составом, который сбивает с толку диверсантов. Для вражеских спутников «Искандер» — невидимка, а для ВСУ — самый настоящий разрушитель. Его ракетный удар не переживет ни один противник.

Задача выполнена. Но военнослужащие Восточного округа работу не сворачивают. Готовы к выполнению дальнейших приказов в любой момент.