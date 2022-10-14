Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец
Как сообщили в армии, противник был поражен высокоточными ракетами ЛМУР воздушного базирования.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец. Как сообщили в армии, противник был поражен высокоточными ракетами типа ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета — Прим. ред.) воздушного базирования, передает РИА Новости.
Как отмечает издание, огонь произвел экипаж вертолета Ми-8. Цель поразили с расстояния в 15 километров. Это позволило воздушному судну остаться незамеченным, но при этом обнаружить противника при помощи тепловизионных устройств.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации в России.
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