ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
Речь идет о боевиках 53-й бригады Вооруженных сил Украины.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
ВСУ во время отступления на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих, проходивших обучение в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
В материале уточняется, что речь идет о военных 53-й бригады Вооруженных сил Украины — это офицеры и младшие по званию военнослужащие из личного состава кадрированной мотострелковой роты.
«Списки 53-й бригады ВСУ, при бегстве их просто бросили. Бригада работала на Херсонском направлении, летом отправляли своих бойцов учиться в Германию», — сказала собеседник агентства.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине.
- 15 окт
- Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине
- 15 окт
- Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму
- 15 окт
- Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении
- 15 окт
- ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
- 15 окт
- Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ
- 15 окт
- Генерал Бужинский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
- 14 окт
- Неуловимый разрушитель позиций ВСУ: как «Искандеры» работают на Украине
- 14 окт
- Они сражаются за мир: как российские военные совершают подвиги на Украине
- 14 окт
- Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец
- 14 окт
- Рыдающая жительница Донецка рассказала, как ВФУ убили ее соседа: «У них совести нет!»
Читайте также
75%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?