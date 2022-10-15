Вы — само совершенство: в Лондоне названа самая красивая женщина мира

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 841

В Лондоне назвали имя самой красивой женщины мира

Вы — само совершенство: в Лондоне названа самая красивая женщина мира

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Международный Каннский кинофестиваль

Выбирая кандидата, эксперты руководствовались математическими расчетами, а не визуальными предпочтениями.

В Лондоне руководитель центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва составил очередной рейтинг самых красивых женщин мира. Примечательно, что, выбирая кандидаток, он руководствуется не личными предпочтениями, а математическими расчетами. За основу доктор берет пропорции, выведенные еще древними греками. Измеряются три сегмента лица — от линии роста волос до точки между глазами, далее от нее до нижней части носа и с этого места до конца подбородка. Если пропорции равны, значит, лицо человека идеально.

На этот раз, как рассказывает издание Spletnik, оказалось не придраться к лицу мировой знаменитости — актрисы Джоди Комер, сыгравшей в сериале «Убивая Еву». Ее параметры максимально приближены к идеалу и составили 94,52%. У актрисы правильное расположение и красивая форма носа и губ, а еще не придраться к подбородку — он, по мнению эксперта, совершенен. Исключением стали только брови знаменитости — их процент идеальности составил 88%.

Джоди Комер названа самой красивой женщиной в миреДжоди Комер названа самой красивой женщиной в мире. Источник фото: www.globallookpress.com / Simone Comi

Второе место в рейтинге хирурга заняла актриса Зендая (94,35%), а третье — супермодель Белла Хадид (94,35%) — в прошлом году она, кстати, была на первом месте. На четвертой строчке расположилась певица Бейонсе (92,44%), а на пятой — Ариана Гранде (91,81%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия раскрыла секрет стройной и спортивной фигуры в 54 года.

Тема:
Международный Каннский кинофестиваль
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