Вы — само совершенство: в Лондоне названа самая красивая женщина мира
В Лондоне назвали имя самой красивой женщины мира
Фото: www.globallookpress.com
Выбирая кандидата, эксперты руководствовались математическими расчетами, а не визуальными предпочтениями.
В Лондоне руководитель центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва составил очередной рейтинг самых красивых женщин мира. Примечательно, что, выбирая кандидаток, он руководствуется не личными предпочтениями, а математическими расчетами. За основу доктор берет пропорции, выведенные еще древними греками. Измеряются три сегмента лица — от линии роста волос до точки между глазами, далее от нее до нижней части носа и с этого места до конца подбородка. Если пропорции равны, значит, лицо человека идеально.
На этот раз, как рассказывает издание Spletnik, оказалось не придраться к лицу мировой знаменитости — актрисы Джоди Комер, сыгравшей в сериале «Убивая Еву». Ее параметры максимально приближены к идеалу и составили 94,52%. У актрисы правильное расположение и красивая форма носа и губ, а еще не придраться к подбородку — он, по мнению эксперта, совершенен. Исключением стали только брови знаменитости — их процент идеальности составил 88%.
Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире.
Второе место в рейтинге хирурга заняла актриса Зендая (94,35%), а третье — супермодель Белла Хадид (94,35%) — в прошлом году она, кстати, была на первом месте. На четвертой строчке расположилась певица Бейонсе (92,44%), а на пятой — Ариана Гранде (91,81%).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия раскрыла секрет стройной и спортивной фигуры в 54 года.
- 2 июл
- Никита Михалков: на Каннский фестиваль можно попасть, только показывая ненависть
- 25 мая
- «Сборище живых мертвецов»: американский журналист развенчал успех Зеленского
- 23 мая
- Викторию Боню выгнали с Каннского кинофестиваля за «мощное сообщение»
- 20 мая
- «Едят то, что им транслируют»: Почему западная публика бьется в экстазе от речей Зеленского
- 19 мая
- Виктория Боня дерзко ответила на нападки Собчак после Каннского фестиваля
- 17 мая
- Зомби, Элвис и жена Чайковского: во Франции стартует Каннский фестиваль
- 1 мар
- Каннский фестиваль решил не принимать официальную делегацию РФ в этом году
- 6 сент
- Встречавшийся с Бельмондо на фестивале Михалков о его фантастической ауре: «Было видно, что идет легенда»
- 19 июл
- Фото недели: свадьба на вулкане, полет Ричарда Брэнсона и смерть Петра Мамонова
- 18 июл
- Святых выноси: гран-при в Каннах взял фильм, на котором зрители падали в обморок
Читайте также
75%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?