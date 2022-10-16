Экс-скрипач «Аквариума» Решетин решил отправиться добровольцем в зону СВО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 859

У музыканта нет большого боевого опыта, только несколько месяцев службы в стройбате. Однако решимости и отваги — хоть отбавляй!

Экс-скрипач «Аквариума» Решетин решил отправиться добровольцем в зону СВО

Фото: filarmonia-donetsk.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин решил отправиться в зону специальной военной операции добровольцем. Такое решение музыкант принял из-за огромного желания защищать Родину. Сейчас музыканту 59 лет, но возраст для него не помеха, как и небольшой боевой опыт. Он служил несколько месяцев в стройбате.

Как рассказал коллега музыканта Андрей Пенюгин, сейчас Андрей Решетин находится дома. Однако уже в ближайшие дни намерен уезжать. Его жена Марина не может похвастаться такой же решимостью. Она переживает за родного человека.

«А как я могу относиться к этому решению? Ругаю, молюсь, горжусь», — сказала супруга экс-скрипача "Аквариума" в беседе с KP.RU.

К слову, семье Решетиных уже 33 года. Супруги воспитали двоих детей: Дашу и Никиту. Они уже взрослые: 30 лет и 31 год. Решетины не только родители, но уже и бабушка с дедушкой: у них есть маленький внук Михаил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Антон Шагин отправлял в зону специальной военной операции своего брата.

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