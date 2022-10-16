Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ

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Лев Пророков
Лев Пророков 86

Минобороны РФ сообщили о пресечении наступления ВСУ на Купянском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии.

Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на позиции ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих.

Кроме того, попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии. А штурмовой отряд ВСУ в районе Торского лесничества был ликвидирован сосредоточенным артиллерийским огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях удара ВСУ по мирным кварталам Донецка.

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