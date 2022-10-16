Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ
Минобороны РФ сообщили о пресечении наступления ВСУ на Купянском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Пресс-служба Минобороны РФ
Попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии.
Вооруженные силы Украины продолжают попытки наступления на позиции ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области», — сказал он в ходе брифинга.
Отмечается, что противник потерял до 50 военнослужащих.
Кроме того, попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии. А штурмовой отряд ВСУ в районе Торского лесничества был ликвидирован сосредоточенным артиллерийским огнем.
Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях удара ВСУ по мирным кварталам Донецка.
- 16 окт
- Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
- 16 окт
- «Воспитательная беседа»: почему Маск передумал отключать Starlink на Украине
- 16 окт
- Репортаж с передовой: военкор «Известий» показал кадры масштабного штурма Артемовска
- 16 окт
- Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
- 16 окт
- У противника нет шансов: как российские РСЗО защищают линии соприкосновения
- 16 окт
- Экс-скрипач «Аквариума» Решетин решил отправиться добровольцем в зону СВО
- 16 окт
- Военкор «Известий» показал, как союзные силы наказывают ВСУ за попытки наступать
- 16 окт
- «Задача выполнена»: к каким последствиям привели «чувствительные» удары по Украине
- 16 окт
- Внука певца Владимира Девятова ранили в ходе спецоперации: «Очень беспокоились»
- 15 окт
- Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине
Читайте также
57%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?