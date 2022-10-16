«Королева банного дела»: Миро высмеяла Бузову за подражание Волочковой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 439

Блогер Лена Миро раскритиковала фотосессию Ольги Бузовой в сауне

«Королева банного дела»: Миро высмеяла Бузову за подражание Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая запечатлела себя в сауне и попала под очередной шквал насмешек от скандального блогера.

Блогер Лена Миро снова раскритиковала в своей язвительной манере звезду соцсетей Ольгу Бузову. На этот раз экс-ведущей «Дома-2» досталось за неуклюжее, по мнению Миро, подражание другой скандальной звезде Анастасии Волочковой.

«На место королевы банного дела, которое много лет подряд занимает Настя Волочкова в шпагате, полезла наша Оленька Бузова. Приехала в Сочи, нашла сауну и ка-а-ак давай фотографироваться! Еще немного и Оленька свергнет Волочкову», — с сарказмом написала блогер.

Ольга Бузова в саунеОльга Бузова в сауне. Источник фото: Instagram* / buzova86

На этом Миро не остановилась и пустилась в размышления о «феномене Бузовой». Он, как считает скандальный блогер, заключается в том, что поющая телеведущая «везде не на своем месте», и все, за что она ни берется, «получается как-то не очень».

«Захотелось стать королевой сцены — шепчет песни и требует в райдере лимузин. Появилось желание стать главной по баням — сделала неубедительное фото на фоне сруба. И так — во всем», — пояснила Миро свой тезис.

Она посоветовала Бузовой быть более креативной и не ограничиваться копированием чужих идей, а придумывать что-то свое и стремиться к профессионализму.

«Вот понравились тебе баня и Волочкова в бане — научись не просто позировать в романтической позе, а сделать на бочке с водой шпагат. Еще лучше — научиться жонглировать при этом пятью вениками. Ну хоть что-то научись делать, чтобы переплюнуть профессионалов своего дела!» — призвала Бузову блогер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Бузовой разнесли ее образ в гольфиках и мини, назвав его пошлым, безвкусным и неподходящим звезде по возрасту.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
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