Военкор «Известий» рассказал о наезде на грузовике на мину при обстреле ВСУ
Денис Кулага получил контузию во время освещения хода специальной военной операции по защите Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Военкор «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле ВСУ. Журналист получил контузию. Когда начали стрелять, съемочная группа находилась в грузовике «Урал». Водитель выкрутил руль в сторону и наехал на противопехотную мину. Вот что рассказал сам Денис.
«Это следы от разлета противопехотной мины, которая подстерегала нас на нашем пути. Важно другое — ведь правда повезло. Повезло, что эта мина была противопехотная, а не противотанковая. Поэтому у меня есть возможность продолжать рассказывать, что происходит здесь», — рассказал военкор.
Всего за сутки украинские войска обстреляли семь населенных пунктов ДНР. Под пули попали, в том числе, группы беженцев, которых эвакуировали из Артемовска. Известно о гибели трех человек.
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