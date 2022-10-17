«Денег ни у кого нет»: эксперт оценил защищенность Киева от ударов Москвы

США и Европе невыгодно бесконечно «накачивать» Украину оружием.

Акцент российских ударов по Украине сместился на транспортную и военную инфраструктуру, но сначала огонь велся по энергетическим объектам. Об этом сообщил военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с 5-tv.ru. Он отметил, что акценты взрывов меняются в зависимости от ситуации и существующего сценария.

В том числе эксперт уверен, что союзники не отправят Киеву достаточное количество систем ПВО. Сейчас Украине нужны эшелонированные системы обороны, которые работают на малых, средних и больших высотах, а такого у Незалежной нет. Существующие системы, которыми пользуются националисты, предназначены для расстановки ловушек для российской авиации, а не защиты.

«Денег ни у кого на это нет: европейцы не хотят давать, американцам это невыгодно. Им выгодно, чтобы конфликт затягивался. А чтобы у Украины была мощная система, которую надо будет содержать — кто ее будет содержать? Не Украина же. Им это тоже не нужно», — объяснил Коновалов.

При этом политолог отметил, что энергетическая инфраструктура тоже будет подвергаться ударам, подход к вопросу достаточно комплексный. Он объяснил, что территория Незалежной масштабная, в этой стране есть много объектов критической инфраструктуры, поэтому для заметного снижения ее потенциала потребуется некоторое время.

«Сложно утверждать, сколько конкретно, конечно. Но я думаю, что к началу настоящей зимы мы результаты будем видеть», — подытожил Иван Коновалов.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины еще с 10 октября. Тогда взрывы произошли в Киеве и других регионах Незалежной. В тот же день российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что ракетные удары являются ответом на террористические действия националистов. Среди них стало происшествие на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео последствий мощных взрывов в центре Киева.