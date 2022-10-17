«Денег ни у кого нет»: эксперт оценил защищенность Киева от ударов Москвы

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20 680

Военный эксперт Коновалов: результаты ударов по Украине станут видны зимой

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

США и Европе невыгодно бесконечно «накачивать» Украину оружием.

Акцент российских ударов по Украине сместился на транспортную и военную инфраструктуру, но сначала огонь велся по энергетическим объектам. Об этом сообщил военный эксперт, политолог Иван Коновалов в беседе с 5-tv.ru. Он отметил, что акценты взрывов меняются в зависимости от ситуации и существующего сценария.

В том числе эксперт уверен, что союзники не отправят Киеву достаточное количество систем ПВО. Сейчас Украине нужны эшелонированные системы обороны, которые работают на малых, средних и больших высотах, а такого у Незалежной нет. Существующие системы, которыми пользуются националисты, предназначены для расстановки ловушек для российской авиации, а не защиты.

«Денег ни у кого на это нет: европейцы не хотят давать, американцам это невыгодно. Им выгодно, чтобы конфликт затягивался. А чтобы у Украины была мощная система, которую надо будет содержать — кто ее будет содержать? Не Украина же. Им это тоже не нужно», — объяснил Коновалов.

При этом политолог отметил, что энергетическая инфраструктура тоже будет подвергаться ударам, подход к вопросу достаточно комплексный. Он объяснил, что территория Незалежной масштабная, в этой стране есть много объектов критической инфраструктуры, поэтому для заметного снижения ее потенциала потребуется некоторое время.

«Сложно утверждать, сколько конкретно, конечно. Но я думаю, что к началу настоящей зимы мы результаты будем видеть», — подытожил Иван Коновалов.

ВС РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины еще с 10 октября. Тогда взрывы произошли в Киеве и других регионах Незалежной. В тот же день российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что ракетные удары являются ответом на террористические действия националистов. Среди них стало происшествие на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео последствий мощных взрывов в центре Киева.

Тема:
Специальная военная операция России
17 окт
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»
17 окт
Готовят почву: зачем Запад обвиняет Россию в угрозе применения ядерного оружия
17 окт
Свыше сотни бойцов ВСУ погибли в неудачных попытках прорвать оборону ВС РФ
17 окт
«Ураган» прошелся: готовившаяся к наступлению техника ВСУ уничтожена артиллерией
17 окт
Попытки ВСУ закрепиться на позициях пресекаются с помощью дронов
17 окт
Бойцы союзных сил рассказали о разгроме наступавших ВСУ: «Мы на своей земле»
17 окт
Опубликованы кадры ударов ВДВ РФ по спрятанной тяжелой технике и боевикам ВСУ
17 окт
Военкор «Известий» рассказал о наезде на грузовике на мину при обстреле ВСУ
16 окт
Союзные силы уничтожили около 90% наступавших у Сватова и Кременной боевиков ВСУ
16 окт
В администрации Запорожской области заявили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Последние новости

19:00
Минобороны РФ назвало причину крушения Су-34 в Ейске
18:56
МО РФ: в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34
18:56
В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля к доллару к 2025 году
18:55
Пушилин заявил о завершении обмена военнопленными с Украиной
18:54
На дома в Ейске упал учебно-боевой самолет
18:41
Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

Сейчас читают

«Это удается не многим»: музыкальный критик раскрыл «феномен Хворостовского»
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
«Серьезный стресс»: эксперт объяснила, чем грозит экстремальная худоба Алексы
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика