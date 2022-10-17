Готовят почву: зачем Запад обвиняет Россию в угрозе применения ядерного оружия

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 640

Военный эксперт Хатылев заявил об отказе ФРГ принимать на вооружение поставляемые Киеву ПВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Страны НАТО обвиняют Россию в угрозе применения ядерного оружия, хотя сами норовят его использовать.

Российская сторона наносит удары именно по критическим объектам инфраструктуры Украины. В их число входят военные полигоны, электростанции, ремонтные заводы и склады для хранения зарубежной военной техники. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с 5-tv.ru. Он отметил, что Москва ни в коем случае не станет целиться по магазинам, зернохранилищам, детским садам и школам.

В том числе специалист уверен, что союзники не поставят Киеву наилучшие системы ПВО. По его словам, нынешнее оружие в руках Незалежной не соответствует необходимым стандартам и тем более не способно защитить страну от ударов.

«Они дают два комплекса IRIS-T немецкого производства. Эти комплексы не приняты на вооружение даже в ФРГ. Вы понимаете, что такое техника, не принятая в вооружение? И ее отдают на боевое использование. Мы не знаем, какие у нее характеристики, возможности, зона поражения. Это все на словах разработчики говорят, что она вот так стреляет. <…> Техника не принята на вооружение: соответствует она каким-то гостам или не соответствует — мы не знаем», — объяснил Хатылев.

Хатылев рассказал и о важных задачах России касаемо Украины. В первую очередь, наша страна хочет привести ее к мирным переговорам. У РФ нет цели разрушить всю инфраструктуру Незалежной, тем более в преддверии зимы. Во-вторых, Москва стремится показать НАТО, что случится в случае применения ядерного оружия со стороны Запада.

«У нас же вся картина наоборот. Они обвиняют нас, что мы можем применить ядерное оружие. Мы прекрасно понимаем — готовят почву (страны НАТО — прим. ред.), чтобы они могли его применить», — заявил специалист.

При этом эксперт отметил, что украинцы не станут сидеть на месте и мириться с нацистскими идеологиями местного президента Владимира Зеленского. Рано или поздно население восстанет против него и начнется госпереворот.

Также Хатылев спрогнозировал удары по украинским войскам. Россия намерена исключить националистов, но украинские боевики выбрали хитрую тактику. ВСУ стараются прятаться за спинами мирного населения, располагая свои позиции рядом с жилыми домами. Это значительно замедляет работу ВС РФ, ведь наши солдаты не трогают гражданское население.

Ранее 5-tv.ru опубликовал оценку защищенности Киева от ударов Москвы.

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