Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»
Домой вернутся не только российские военнослужащие, но и гражданские моряки, которых киевский режим удерживал в качестве заложников.
Фото: Река Александр / ТАСС
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с украинской стороной по формуле «110 на 110».
«Сегодня проходит обмен. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Предыдущий обмен пленными состоялся 13 октября. Тогда из украинского плена вернулись 20 военных. В кратчайшие сроки им были оказаны медицинские услуги и созданы все необходимые условия для прохождения реабилитации.
До этого, 22 сентября, в результате аналогичного обмена на родину удалось вернуть 55 российских военных. Некоторые из них провели в застенках по четыре месяца, в течение которых их избивали и подвергали физическим и психологическим издевательствам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики запрещали кормить и лечить военнопленных из России. Об этом сообщила бывшая сотрудница одного из следственных изоляторов на подконтрольной Киеву территории ДНР.
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