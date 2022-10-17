Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле «110 на 110»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об обмене пленными с украинской стороной по формуле «110 на 110».

«Сегодня проходит обмен. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Предыдущий обмен пленными состоялся 13 октября. Тогда из украинского плена вернулись 20 военных. В кратчайшие сроки им были оказаны медицинские услуги и созданы все необходимые условия для прохождения реабилитации.

До этого, 22 сентября, в результате аналогичного обмена на родину удалось вернуть 55 российских военных. Некоторые из них провели в застенках по четыре месяца, в течение которых их избивали и подвергали физическим и психологическим издевательствам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские силовики запрещали кормить и лечить военнопленных из России. Об этом сообщила бывшая сотрудница одного из следственных изоляторов на подконтрольной Киеву территории ДНР.