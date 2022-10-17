Военный самолет, предположительно, упал на жилые дома в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, это был учебный самолет Л-39.

Информация об обстоятельствах и причинах случившегося уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места падения самолета в Ейске.