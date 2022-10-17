Военный самолет, предположительно, упал на жилые дома в Ейске
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В сетях опубликованы кадры возникшего после падения самолета пожара
Фото: 5-tv.ru
Военный самолет, предположительно, упал на жилые дома в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, это был учебный самолет Л-39.
Информация об обстоятельствах и причинах случившегося уточняется.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места падения самолета в Ейске.
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