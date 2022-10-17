Известно об одном погибшем при падении Су-34 на дом в Ейске

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 592

Тушение пожара на месте происшествия продолжается. Ведется эвакуация местных жителей.

Фото, видео: Telegram; 5-tv.ru

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Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

К настоящему моменту стало известно об одном погибшем при падении Су-34 на жилой дом в Ейске. По информации 5-tv.ru, еще десять человек пострадало. Информация уточняется. Предварительно, трое госпитализированы.

На месте происшествия продолжается тушение пожара в пострадавшем девятиэтажном доме. Как сообщал ранее 5-tv.ru, не менее 350 человек эвакуировано в ближайшие гостиницу и детский лагерь.

На место ЧП прибыл глава Ейска Роман Бублик, выехал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным Минобороны РФ, крушение произошло во время выполнения учебно-боевого полета. Пилотам удалось катапультироваться, а вот почему они не смогли увести истребитель-бомбардировщик от жилого сектора установит следствие. Проверку уже организовала прокуратура Южного военного округа.

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