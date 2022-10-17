Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
На месте падения самолета Су-34 в Ейске ввели режим Чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
О падении истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало известно вечером 17 октября. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа на учебно-тренировочный полет. При наборе высоты один из двигателей загорелся. Вероятно, это и стало причиной крушения. Боекомплекта на борту не было. Оба летчика успели катапультироваться.
Боевой самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар, вскоре огонь перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.
По данным на текущий момент, Шесть человек не выходят на связь после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. В результате крушения Су-34 погибли четыре человека. Еще шесть считаются пропавшими без вести. Пострадал 21.
Прокуратура Кубани организовала проверку по факту крушения истребителя-бомбардировщика. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крушения Су-34 в Ейске, которое сняли с помощью коптера.
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