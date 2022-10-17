Катапультировавшийся из Су-34 летчик приземлился рядом с местом крушения
Судя по кадрам, на летчике нет видимых повреждений.
Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/krd_chp; 5-tv.ru
После крушения Су-34 в Ейске огнем оказались охвачены несколько этажей жилого дома. В Минобороны РФ сообщили, что причиной стало возгорание одного из двигателей истребителя-бомбардировщика.
На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что пилот самолета успел катапультироваться. Он приземлился на улице, неподалеку от места крушения. К нему тут же побежали люди. Судя по кадрам, на летчике нет видимых повреждений.
Ранее сообщалось, что пожар в жилом доме в Ейске локализован. Известно о трех погибших в результате случившегося. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Как сообщал 5-tv.ru, самолет не нес с собой никаких боеприпасов.
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