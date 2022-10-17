Место крушения Су-34 в Ейске сняли на видео с коптера
Истребитель-бомбардировщик загорелся и рухнул во дворе девятиэтажного дома. Сколько человек пострадало?
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, снятые квадрокоптером, на месте крушения Су-34 в городе Ейск. Истребитель-бомбардировщик загорелся и рухнул во дворе девятиэтажного дома. После огонь перекинулся на здание.
На снятом видео можно увидеть, что вокруг места происшествия собралось множество служебных и пожарных машин. Спасатели погасили огонь на площади в две тысячи квадратных метров. После начался поквартирный обход жилого дома.
Угрозы обрушения конструкции многоэтажного здания нет. Летчики, управлявшие воздушным судном, успели катапультироваться. К одному из них побежали очевидцы происшествия. Судя по ранее опубликованным кадрам, на пилоте не было видимых повреждений.
Позже стало известно о шести без вести пропавших людях в результате крушения самолета на дом. Число погибших на момент публикации материала – четыре человека. Еще 25 пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия в Ейске возбуждено уголовное дело, а все обстоятельства установят военные следователи.
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