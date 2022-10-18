Даже не 30 серебренников: прибыль уехавших из РФ артистов упадет в десятки раз

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 049

Маркетолог Андрей Арно заявил об уменьшении заработков покинувших РФ звезд

Даже не 30 серебренников: прибыль уехавших из РФ артистов упадет в десятки раз

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Тема:
Специальная военная операция России

Больше нет привычных заполненных залов и несметных богатств.

Покинувшие Россию звезды навсегда потеряли огромные заработки, которые получали в нашей стране. С начала специальной военной операции некоторые знаменитости поддались антироссийским настроениям и уехали в Европу, где им приходится нелегко. Об этом сообщают «Известия».

Дело в том, что выступления на Западе оплачиваются куда меньшими суммами, в сравнении с российской площадкой. Например, концерты певицы Земфиры в Европе запланированы на этот месяц, но на них до сих пор есть свободные места. При этом площадка мероприятия вмещает порядка четырех тысяч зрителей.

В Москве же вокалистка спокойно собирала огромные залы в 30 тысяч слушателей. Та же ситуация прослеживается у Noize MC, «Машины времени», Бориса Гребенщикова и других покинувших родину знаменитостей.

«Что касается наших уехавших звезд, разница в их заработках будет колоссальна. Они будут в десятки раз меньше получать на Западе, чем здесь. Там нет такой востребованности и потребности в этих исполнителях», — заявил маркетолог Андрей Арно.

То ли дело русские артисты, которые предпочли остаться на родине и продолжили творческую деятельность. У них дела с концертами обстоят в разы лучше. Например, у певца SHAMANа только во торой половине осени запланировано 23 концерта. Это больше, чем у отечественных звезд за рубежом. Стоит отметить, что билеты на большинство из предстоящих концертов SHAMANа уже распроданы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс выступил перед мобилизованными на Дальнем Востоке.

Тема:
Специальная военная операция России
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