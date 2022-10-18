Судьбу пострадавшего от крушения Су-34 в Ейске дома решат эксперты

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Лев Пророков
Лев Пророков 47

Мэр Ейска заявил, что обследование пострадавшего после падения Су-34 дома начнется в ближайшее время

Судьбу пострадавшего от крушения Су-34 в Ейске дома решат эксперты

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 накануне потерпел крушение и столкнулся с жилым домом в Ейске в Краснодарском крае. В результате погибли 13 человек, были повреждены почти 20 квартир.

Мэр Ейска Роман Бублик сообщил, что сейчас на месте случившегося продолжают работать сотрудники Следственного комитета РФ.

«К комплексному обследованию конструкций пострадавшего дома планируется приступить в течение суток, когда свою работу на месте ЧП завершат сотрудники Следственного комитета. Решение о дальнейшей судьбе дома будут принимать на основе результатов обследования экспертов», — написал он в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия произошла накануне вечером. Истребитель-бомбардировщик Су-34 при выполнении тренировочного полета упал в жилом массиве. Летчики успели катапультироваться. После произошедшего начался пожар в доме. Его удалось ликвидировать. Момент крушения самолета и последствия случившегося попали на видео и отражены в хронике трагедии.

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