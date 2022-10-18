Следователи установили основную версию крушения Су-34 в Ейске

|
Лев Пророков
Лев Пророков 106

СК сообщило об изъятии бортовых самописцев Су-34 на месте крушения в Ейске

Следователи установили основную версию крушения Су-34 в Ейске

Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске

Накануне вечером истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом, что привело к гибели 13 человек.

Следственный комитет сообщил о допросах летчиков потерпевшего крушение в Ейске истребителя-бомбардировщика Су-34. Также на допросы вызваны сотрудники аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что с места крушения изъяты бортовые самописцы самолета.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщили в СК.

По данным ведомства, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную хронику крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае.

Тема:
Крушение Су-34 на жилой дом в Ейске
18 окт
Судьбу пострадавшего от крушения Су-34 в Ейске дома решат эксперты
18 окт
Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
18 окт
Глава МЧС Куренков опроверг сообщения о взрыве после падения Су-34 в Ейске
18 окт
Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
17 окт
Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
17 окт
Место крушения Су-34 в Ейске сняли на видео с коптера
17 окт
Шесть человек не выходят на связь после крушения Су-34 в Ейске
17 окт
Катапультировавшийся из Су-34 летчик приземлился рядом с местом крушения
17 окт
Угрозы обрушения жилого дома после крушения Су-34 в Ейске нет
17 окт
Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен
+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.76
-1.30 60.56
-1.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 октября

Последние новости

10:59
Офис Зеленского: объект энергообеспечения Киева был поражен трижды
10:38
Следователи установили основную версию крушения Су-34 в Ейске
10:31
Даже не 30 серебренников: прибыль уехавших из РФ артистов упадет в десятки раз
10:17
Судьбу пострадавшего от крушения Су-34 в Ейске дома решат эксперты
10:04
В Германии назвали причину взрывов на «Северных потоках»
9:51
Евросоюз может заплатить Маску за работу системы Starlink на Украине

Сейчас читают

Геронтолог Прощаев объяснил, как снизить скорость старения
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
Еще четыре страны отказались от "Евровидения-2023", 12 - сомневаются
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика