Следователи установили основную версию крушения Су-34 в Ейске
СК сообщило об изъятии бортовых самописцев Су-34 на месте крушения в Ейске
Фото: Романенко Эрик / ТАСС
Накануне вечером истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом, что привело к гибели 13 человек.
Следственный комитет сообщил о допросах летчиков потерпевшего крушение в Ейске истребителя-бомбардировщика Су-34. Также на допросы вызваны сотрудники аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что с места крушения изъяты бортовые самописцы самолета.
«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — сообщили в СК.
По данным ведомства, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Ранее 5-tv.ru публиковал подробную хронику крушения Су-34 в Ейске в Краснодарском крае.
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