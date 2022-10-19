Русофобия продолжается: почему финны хотят в Россию

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 966

Журналист Хейсканен рассказал о гонениях на русских в Финляндии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Сначала финские публицисты проводят весьма сомнительные опросы населения, а затем начинают открытую русофобскую риторику.

Из русскоязычного населения Финляндии, видимо, хотят сделать образ врага. Об этом заявил журналист Кости Хейсканен в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, издание Iltalehti опубликовало «жуткое редакционное письмо». Речь в нем идет о том, что в Финляндской республике живет 60 тысяч русскоязычных людей, часть которых совсем не интегрировалась к ситуации, происходящей на Украине.

«Финские журналисты решили создать образ врага, называемого „пятой колонной“, которая засела в Финляндии и может в любой момент начать действия против республики», — сказал собеседник.

Хейсканен отметил, что многие люди в социальных сетях пишут про то, «не пора ли русских отправить в концлагеря». Раньше, подметил журналист, на эту тему шутили, однако теперь в ближайшее время это может быть разрешено на правительственном уровне. В частности, финский премьер Санна Марин уже не раз заявляла о том, что «русских надо чуть ли не выгонять».

«Непонятно, к кому они русских будут относить, потому что многие уже получили гражданство Финляндии. Среди них есть и ингерманландцы, и поздние переселенцы, а также украинцы и белорусы», — пояснил журналист.

Публицист добавил, что подготовка к чему-то подобному уже была при опросе, проводимом финским фондом «Культура». По итогам, 64% русскоязычного населения Финляндии осудили спецоперацию России на Украине, а 19% поддержали. Однако достоверность полученных данных вызывает сомнения. По словам Хейсканена, уже тогда проверялось, какой процент поддержит Россию.

Собеседник уточнил, что сейчас к нему обращается очень много финнов-ингерманландцев, спрашивая, как переехать в РФ, поскольку жить в Финляндской Республике попросту становится невозможно.

«Многие хотят бросить все и просто уехать. Видно, что европейцев и тех, кто поддерживает РФ, становится все больше. Они уже собирают чемоданы, отправляясь на зимовку в Москву, в Санкт-Петербург или к родственникам», — резюмировал Хейсканен.

На фоне спецоперации России на Украине недружественные страны начали вводить против россиян ограничительные меры. Эксперты стали всерьез говорить о русофобии. Ранее 5-tv.ru писал о том, как власти Финляндии воруют деньги россиян.

Тема:
Специальная военная операция России
19 окт
Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ
19 окт
Брянская область вышла на средний уровень реагирования
19 окт
Территориальная оборона: что будут делать мобилизованные в новых формированиях
19 окт
Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют
19 окт
Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным
19 окт
Путин: в четырех новых регионах РФ создаются штабы территориальной обороны
19 окт
Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима
19 окт
Мобилизованных на Сахалине учат танковой стрельбе по движущимся мишеням
19 окт
Артиллеристы ВС РФ работают по местам скопления ВСУ в ДНР
19 окт
Зеленскому предложили воевать: «За что призывал, пусть за то и умрет»
+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.70
-0.06 60.53
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 октября

Последние новости

17:44
Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ
17:41
Умер старший брат Тиграна Кеосаяна
17:29
Мирошник прокомментировал введение военного положения в ЛНР
17:13
ТОП-6 имен женщин, которые становятся лучшими женами
16:57
«Как Цивин и Дрожжина»: Барецкий поделился мнением о директоре Моисеева
16:45
Дочь Веры Глаголевой Анна обратилась в полицию с заявлением об ограблении дома

Сейчас читают

Депутат Саралиев: Запад делает с Украиной то же, что пытался сделать в 90-е с Чечней
Дважды вышла замуж за одного мужчину, а детей родила от разных: как Катя Гордон искала счастье
Баня при гриппе: плюсы и минусы процедуры
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика