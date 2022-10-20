На Пятом канале акция «День добрых дел» для Паши Дегтярева
У подростка деформация позвоночника: в 2022 году искривление достигло четвертой степени. Это угрожает работе его органов, а отец парня не в силах оплатить дорогостоящую операцию.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня в нашей поддержке нуждается 16-летний Паша. У парня деформация позвоночника, по врачам он ходит с трех лет. В этом году искривление достигло четвертой степени, и это уже угрожает работе внутренних органов, а значит нужно делать операцию стоимостью один миллион двести тысяч рублей.
У семьи мальчика таких денег нет — его папа один воспитывает пятерых детей. Но помочь Паше можем мы с вами, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 4640, или отсканировать QR-код на экране.
Снова визит к врачу — к этому Паша уже привык. Два раза в год он ложится в больницу, чтобы там помогли хоть немного замедлить развитие сколиоза, который уже согнул его позвоночник в дугу.
«Деформация существует давно, она прогрессировала и прогрессировала достаточно сильно», — рассказала лечащий врач Паши Александра Филиппова.
Паша родился обычным ребенком, нормально рос и развивался, а в три года неожиданно перестал вставать на ноги. Но оказалось, что впереди — еще одно несчастье.
«Мать всегда первая заметит. Меня-то практически дома нет — приехал и уехал. А когда она заболела уже, я уволился, устроился в такси, таксовал, возил по больницам. А через три месяца она уже все», — сказал папа Паши Игорь Дегтярев.
Мама Паши умерла. Рак. Отец остался один с пятью детьми. И Паша — самый младший.
«Убираюсь, посуду мою. Могу кушать сварить. Дискомфорта никакого нет. Как люди бегают, прыгают, также и я», — рассказал Паша Дегтярев.
Заботу о большой семье взяла на себя старшая сестра. Она же водила Пашу на обследования. Специалисты вынесли вердикт: операцию делать рано, пока надо ограничиться курсами реабилитации. Занятия помогли снова начать ходить.
«Он и в футбол гоняет. И бегает, и на велосипеде катается. Проблем нет вообще у него. Просится на физкультуру его не берут, потому что боятся физруки, чего случится — ответственности они не хотят нести», — говорит папа Паши.
Искривление позвоночника, между тем, достигло последней, четвертой степени. То, что видно невооруженным глазом, подтверждают снимки. Такое состояние мешает нормальной работе внутренних органов — и это уже опасно для жизни.
«Чем дальше, тем деформация будет становиться хуже. То есть, в принципе, она сейчас достигла достаточно больших градусов. И Паша уже вырос, созрел для того, чтобы сделать уже окончательную операцию», — заявила лечащий врач Паши.
Позвоночник мальчика собираются вытянуть и закрепить металлическими скобами. Для этого многодетному отцу-одиночке из Амурской области нужно найти один миллион двести тысяч рублей.
«У нас зарплата 16-18 тысяч. Ну по вахтам если ездить. Там побольше получается, если по специальности работаешь. А так какая вахта сейчас. Все. Жены нет — вахты нет», — говорит отец Паши Игорь Дегтярев.
Деньги нужны срочно. Ведь сколиоз продолжает развиваться. А Паша уже выбрал профессию, где без крепкого здоровья — никак.
«Ближе к милиции, полиции. Чтобы можно было защищать людей. Или родственников если попадут не дай бог. Чтобы защитил — и все», — признался Паша.
Сейчас защита нужна самому Паше, который совсем по-детски у больничного аквариума с золотыми рыбками загадал единственное желание.
«Поскорее выписаться и пойти в футбол играть», — сказал Паша.
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