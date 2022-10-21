WР: на Украине не хватает систем ПВО
В Незалежной заканчиваются ракеты, но она продолжает пытаться гнуть свою линию.
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
Украинской стороне не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы оборонять каждую часть страны. Об этом сообщило издание The Washington Post.
Обозреватели пообщались с одним из офицеров украинской армии Владимиром Климиным. По словам военного, территории страны контролируются за счет разведданных, а также информации о ландшафте из-за нехватки систем ПВО.
«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со «Стингером», — приводятся слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции на Украине Дарьи Каленюк.
Отмечено, что большая часть украинских ПВО была создана в СССР. Сегодня большинству из них более 30 лет. Как подчеркнул начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, ПВО Украины скоро «перестанут справляться с целями». Кроме того, в Незалежной заканчиваются ракеты.
Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля для защиты населения от украинских неонацистов. ВС РФ и союзными силами освобожден ряд территорий. Также к России присоединено четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где на Украине произошла серия взрывов.
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