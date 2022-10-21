В Харькове произошла серия взрывов

Харьковский метрополитен приостановил движение поездов из-за обстрелов.

Харьковские власти сообщили о том, что в городе прозвучала серия взрывов. Как уточнил мэр Игорь Терехов, по предварительным данным, попадание произошло в административно-производственное здание, расположенное на территории.

«Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС (служба по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.)», — написал чиновник в Telegram.

Также уточняется, что харьковский метрополитен приостановил движение поездов из-за обстрелов. В частности, за пять минут было две серии взрывов.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Украинские боевики стали использовать мирных людей в качестве живого щита и уничтожать жизненно важные объекты инфраструктуры. Цель российских военных — уничтожение неонацистов, демилитаризация и денацификация Украины. Также в РФ была объявлена частичная мобилизация для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Киев несамостоятелен в своих решениях.