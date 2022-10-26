«Оркестр» сыграл по «аппетитным целям»: как идет ожесточенный бой на артемовском направлении

Корреспондент «Известий» Денис Кулага первым из журналистов побывал в «горячей» точке. Уникальные кадры — главное доказательство мощи российской армии.

Крупная группировка украинских войск оказалась зажата «в клещи» под городом Бахмут, он же Артемовск. Российские огнеметы «Солнцепек» обрушили испепеляющую бурю на укрепления противника. Отступающих боевиков преследуют штурмовые подразделения. Эксклюзивные кадры покажет корреспондент «Известий» Денис Кулага, он — единственный из журналистов оказался на передовой.

Работа с двух флангов выглядит примерно так: передовые отряды уже известного военного музыкального коллектива навязывает бой украинским силовикам, выявляя ключевые огневые позиции.

«Слышно, что сейчас работает целый оркестр стрелковых орудий, работает от нас недалеко. Так звучит штурм на артемовском направлении. С нашей стороны мы слышим только это. Долетают сюда только минометные снаряды противника», — показал Кулага.

Прикрытые бетонными укреплениями и зелеными насаждениями украинские военнослужащие отвечают огнем. Российские корректировщики фиксируют и находят то, что здесь называют «аппетитными целями» и вызывают к рубежам тяжелую огнеметную систему.

Ошеломляющая скорость работы: считанные минуты на зарядку, и вот, самый опасный танк на фронте выходит на позиции. Восточный фланг готов поддержать огнем южный.

«Огнеметная система солнцепек в прямом смысле слова не то что заставляет прятаться в окопах, наоборот — покидать их. И вот пока работает эта система, пока ВСУ дезориентированы в этот же момент в бой вступает наша пехота», — отметил военкор.

С воздуха наблюдаем как покрывается огнем густая растительность перед самим уже Артемовском. Там когда-то стояли расчеты натовских гаубиц. Теперь же украинскому командованию придется просить у западных партнеров новые, ну а путь для нашей пехоты расчищен.

«На случай ответов с украинской стороны, а сегодня мы их орудия слышим достаточно часто, есть вот такие, может быть и не очень уютные, но по крайней мере надежные подвалы, где можно укрыться. Дома, практически, не сохранились. Зато подвалы достаточно надежные», — подчеркнул Денис Кулага.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.