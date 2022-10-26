ВС РФ уничтожили узел связи в поселке Приколотное в Харьковской области

Российская авиация поразила два пункта управления украинских войск в районе Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) и Константиновки в Запорожской области. Помимо этого поражены 59 артиллерийских подразделений Украины, сосредоточения живой силы и военная техника в 177 регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он отметил, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области.