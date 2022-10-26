«Как белки в колесе»: заявления главы Минобороны Украины абсолютно нереальны

Боевики понимают, что наступление на Херсон станет провальным для них, поэтому ищут уязвимости в нашей армии.

Украинская реактивная система залпового огня не контролирует все мосты, потому что это невозможно. Об этом заявил заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что российские войска якобы не смогут вести очные бои, потому что все мосты к Днепру контролируются американскими HIMARS и другой артиллерией.

«Это абсолютно нереально. Действительно Андреевский мост в Херсоне значительно поврежден, но при необходимости он может быть использован для доставки военных грузов. Однако основным средством для доставки военного груза сейчас являются возможности Новой Каховки, что обусловлено нахождением там каскад ГЭС. Там никакого контроля над этим быть не может в принципе», — сообщил он в беседе с 5-tv.ru.

В том числе эксперт категорически не согласен с утверждением Резникова о вероятном побеге российских войск из Херсона в будущем. По словам Евсеева, в случае полной уверенности боевиков в том, что наши войска начнут отступать, киевский режим не создал бы оборонительную систему вооружения в Запорожье. Скорее всего, она была сформирована как раз для побега украинских националистов, а не российских бойцов.

«Сейчас они (ВСУ — Прим. ред.) находятся в очень сложной ситуации. Они понимают, что наступление на Херсон может быть для них провальным. И в этом провале они потеряют половину боеспособных в чистейшие дни. Вот именно поэтому пытаются найти слабые места в нашей обороне, и не находят», — объяснил эксперт.

Также Евсеев сообщил, что американские гаубицы калибра 155 являются крайне неэффективными на поле боя. Из-за облегченной конструкции, у них недостаточно ресурсов для борьбы — около 400 выстрелов на ствол. Помимо этого гаубицы имеют серьезные проблемы с техническим обслуживанием. По словам специалиста, американское оружие сильно дискредитировало себя, а в частности и M777.

В том числе заместитель директора Института стран СНГ раскритиковал утверждение Резникова о создании совместного предприятия для разработки вооружений и техники.

«Здесь возникает вопрос следующий: а каким образом это планируется делать в условиях отсутствия электричества? Может, кто-то будет как белки бегать в колесе и вырабатывать электричество? Совершенно абсурдная идея», — подчеркнул Евсеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины оправдался за создание «грязной бомбы» ради провокации.