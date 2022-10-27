Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
РИА Новости: сержант Шалыгин рассказал об отключении света и воды в тюрьме после удара по Киеву
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Надзиратели не давали военнопленным воды и заставляли справлять нужду в канистры.
Ответом России на теракт украинских националистов на Крымском мосту стал массированный точечный удар по Киеву. После него в тюрьме с военнопленными, которая предположительно находилась в районе Киева, отключилась электроэнергия.
Подробностями о пережитых лишениях в украинском плене поделился бывший заключенный сержант из Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Шалыгин. По сообщению РИА Новости, вернувшийся из тюрьмы под Киевом военный вспомнил, что проблемы с электричеством начались сразу после нескольких крупных ударов.
«Первый раз, когда в ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день», — рассказал военнослужащий.
Сержант Шалыгин также описал условия, в которых надзиратели-нацисты держали пленных. Заключенные находились в камерах без туалета, вместо это солдаты вынуждены были довольствоваться канистрами. Их они опорожняли во время похода в столовую.
«А дальше, говорит (Надзиратель. — прим. ред.), воды нет, вы остались без воды, терпите, как можете», — добавил военнослужащий из ДНР.
С 10 октября Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Украины. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что реакция на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимой.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший пленный Шалыгин заявил о восторге украинского надзирателя от взрыва на Крымском мосту.
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