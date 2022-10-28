Можно было спасти: Юлию Началову предупреждали о скорой смерти три раза

У знаменитой певицы было три шанса избежать смерти. Почему она не обратила внимание на знаки судьбы?

Певицу Юлию Началову можно было спасти. У певицы было целых три шанса на выздоровление, но она их упустила — сообщает издание dni.ru.

В марте 2019 года Началову в срочном порядке госпитализировали с травмой ноги. У певицы быстро развилась гангрена, а через несколько дней артистка скончалась. Таролог Аида Мартиросян в эфире одного из YouTube-шоу сделала расклад. Покойной Юлии выпала карта смерти в череде событий.

«Причем у нее была сначала болезнь. Карта болезни — это всегда младший аркан. Эта карта дает право исправить ситуацию. Она оставляет право за человеком исправить эту ситуацию. Но когда мы не исправляем, она дает накопительный эффект», — объяснила эксперт.

Таролог рассказала, что карта смерти иногда может обозначать будущее, а по соседним картам можно трактовать зловещую карту. Именно дополнительные карты рассказали Мартиросян, что Началову можно было спасти. Судьба предупреждала ее целых три раза.

«Бывает, что выпадает карта смерти, это будущее. Но карты, которые лежат рядом, могут показать, каким образом можно этого избежать. Можно было ее спасти. Эта карта выпадала у нее третий раз. У нее выпадала карта здоровья, она давала право исправить. Она умерла через пару лет спустя. Получилось то, что получилось», — заключила Мартиросян.

Началова скончалась в 2019 году. Певица восемь лет боролась с подагрой, затем у нее начали развиваться красная волчанка и сахарный диабет. Свои проблемы Началова тщательно скрывала об общественности и даже близких, поэтому ее смерть стала неожиданной для поклонников.

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