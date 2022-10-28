Вперед, к цели, за Родину, за Россию: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская армия готова к самым нетривиальным задачам на фронте. Бойцы доказывают это каждый день, каждую минуту.

Защита Родины от врага — серьезная, опасная задача. Но российским военным не страшны террористы: все из них рискуют жизнями ради мирного неба над головами в ближайшем будущем. Ради независимости и процветания своей страны. 5-tv.ru публикует лучшие кадры из зоны проведения специальной операции на Украине за минувшие сутки.

В Минобороны отмечают, что мобилизованные россияне принимают участие в занятиях по огневой стрельбе. А на полигоне Балтийского флота в Калининградской области учатся маневрам на танках. Решают самые нетривиальные задачи — им все по силам!

Также опытные защитники Донбасса показывают свой профессионализм, находясь бок о бок с противником. Бойцы ликвидируют врага, его технику при помощи минометов типа «Сани» и авианаводчиков. Мощные РСЗО «Ураган» притом оставляют укротеррористов без боевых позиций.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.