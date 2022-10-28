Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу
Глава оборонного ведомства доложил верховному главнокомандующему о ходе частичной мобилизации.
Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства доложил верховному главнокомандующему о ходе частичной мобилизации.
Шойгу отметил, что на начальном этапе наблюдались проблемы со снабжением мобилизованных, однако к настоящему времени они все устранены.
В рамках частичной мобилизации из органов исполнительной власти призваны 1300 человек. Средний возраст призванных — 35 лет. После проведения необходимых процедур и обучения к настоящему времени в район проведения специальной военной операции (СВО) направлены 82 000 мобилизованных.
Частичную мобилизацию, как отметил Шойгу, можно считать законченной. Требуемое число мобилизованных — 300 000 человек — набрано.
Теперь военкоматы продолжат набор в СВО только за счет добровольцев и контрактников.
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