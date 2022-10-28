«Прецедентное право в США»: избежит ли Болдуин наказания за убийство оператора?

В начале октября стало известно, что актер помирился с семьей погибшей женщины на неких условиях. Каких именно, не сообщалось. Может ли этот факт стать решающим для вынесения решения судом?

На днях стало известно, что дело об убийстве кинооператора Галины Хатчинс голливудским актером Алеком Болдуином завершено. В ближайшее время собранные документы передадут местному прокурору. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат Андрей Алешкин объяснил, избежит ли наказания знаменитость или ближайшие годы ему придется провести в местах лишения свободы.

Как отметил адвокат, окончательное решение по делу об убийстве вынесет прокурор, в руки которого и попадут материалы. Но нужно учитывать тот факт, что в США прецедентное право. То есть система, в которой основным источником права признается прецедент, а не конституции, статусы или нормативные акты.

«Право строится в каждом округе США непосредственно. Поэтому ссылаться на какие-то прецеденты, а там право прецедентно, можно на аналогичном случае, если такие имели место быть. Но поскольку обвинение не конкретизировано и не предъявлено, он может избежать наказания», — отметил Алешкин.

В качестве аргумента в невиновности актера адвокат предположил тот факт, что Болдуин не знал о заряженной настоящими патронами. В следствие чего умысла и намерения убить Хатчинс у актера не было.

К слову, трагедия с Болдуином случилась 21 октября 2021 года во время съемок картины «Ржавчина». В момент тренировки актера с оружием по неизвестным причинам винтовка выстрелила не холостыми патронами, а настоящими. В результате оператор погибла, а режиссер Джоэл Соуз, стоявший за ней был ранен. Спустя пару дней его выписали из больницы. Болдуина задержали, допросили и отпустили.

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