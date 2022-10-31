Срочников осеннего призыва не будут отправлять на службу в новые регионы РФ
Призванные в рамках осенней кампании молодые люди не будут проходить подготовку в ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, их не станут задействовать в зоне спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
В Генштабе России заявили, что срочников нынешнего осеннего призыва не будут отправлять служить в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, их не станут привлекать для участия в специальной военной операции на Украине, отметили в ведомстве.
Ранее из-за проведения частичной мобилизации начало осеннего призыва перенесли с 1 октября на 1 ноября. Этой осенью планируется призвать на семь с половиной тысяч человек меньше, чем в прошлом году — всего 120 тысяч молодых людей.
Минувшей весной к военной службе привлекли чуть больше — почти 135 тысяч призывников.
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