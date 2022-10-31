Офицер ВС РФ сообщил о разгроме боевиков ВСУ на запорожском направлении

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Анна Свотина
Анна Свотина 590

Российский офицер рассказал о деморализации украинских боевиков на запорожском направлении

Офицер ВС РФ сообщил о разгроме боевиков ВСУ на запорожском направлении

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Специальная военная операция России

Диверсанты попыток масштабного наступления больше не предпринимают. Боевики тратят последние силы на провокации.

Неудачные попытки прорваться на запорожском направлении истощают силы украинских националистов. Боевики несут большие потери как в людских, так и технических ресурсах. Как передает РИА Новости, офицер Вооруженных сил РФ с позывным «Владимир» подтвердил деморализацию противника. Нападавших российские военные отбросили на исходные рубежи. Разведка ВС РФ доложила, что враг наступать не собирается. Со стороны украинских националистов идут слабые попытки диверсий.

«Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются», — заявил командир артиллерии «Владимир».

Российские военные отразили более десяти атак ВСУ на трех направлениях за сутки

Недавние старания боевиков прорваться на запорожском направлении 14 сентября с помощью танковых сил также были безуспешными. Военные ВС РФ их оперативно разгромили. Найти слабые места в обороне российских укреплений диверсантам не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специальных сил ВСУ в районе Очакова.

Тема:
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