Вооруженные силы России отразили более десяти атак украинских формирований на трех направлениях за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наиболее ожесточенные бои произошли на купянском направлении. Там противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск возле населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

«Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении ВСУ пытались наступать двумя ротными тактическими группами в направлении Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки Луганской Народной Республики (ЛНР), однако везде были отброшены. При этом их потери составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

Еще три атаки противник предпринял на николаево-криворожском направлении в районах населенных пунктов Пятихатка, Червоный Яр и Ищенка Херсонской области. Там ВСУ были также отброшены на исходные рубежи. При этом было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль, сообщил Конашенков.

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