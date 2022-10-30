ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специальных сил ВСУ в районе Очакова
Минобороны: нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ
Российские военные за сутки уничтожили батарею гаубиц М777, несколько установок HIMARS и MARS-2.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе города Очакова Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы у населенного пункта Шевченкова Херсонской области российские военные уничтожили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777, а возле Запорожья — две установки HIMARS.
«В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37», — отметил Конашенков.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР. По данным военкора «Известий» Дениса Кулаги, атака одной из батальонно-тактических групп началась около десяти утра на фоне небольшого прояснения погоды в районе населенного пункта Отрадовка. Примерно через пять часов боя украинские боевики отступили с ощутимыми потерями обратно на свои позиции под Артемовском (Бахмут).
Ранее 5-tv.ru опубликовал хронику отражения крупнейшей атаки на Севастополь после начала СВО.
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