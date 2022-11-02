Войска союзных сил в ДНР продвигаются вперед — Пушилин
Успешному наступлению помогли удары штурмовиков Су-25.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Российские силы в ДНР наступают почти по всей линии соприкосновения. Как сообщил глава народной республики Денис Пушилин, бои идут в направлениях Невельского, Опытного и Первомайского.
Под Донецком продолжается штурм Марьинского района. В самой райцентре российские военные заняли новые позиции.
Успешному наступлению помогли удары штурмовиков Су-25. Под Авдеевкой для более эффективного продвижения штурмовых групп артиллерия задействовала высокоточное оружие — 152-милимметровые снаряды «Краснополь». С их помощью были уничтожены несколько опорных пунктов ВСУ.
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