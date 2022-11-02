Все гениальное просто! Росгвардейцы придумали, как улучшить стрельбу из минометов

Эфирная новость 793

Бойцы Росгвардии изобрели новаторскую установку для стрельбы из минометов

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Нехитрое приспособление позволило заметно увеличить скорость стрельбы из артиллерийских орудий. Такие новаторские идеи появляются только в боевых условиях.

ТОП военных лайфхаков в зоне спецоперации по-прежнему возглавляют коптеры. С их помощью не только ведут разведку, но и атакуют противника, просто подвешивая гранату.

Нововведения есть и у минометов. Главная проблема для их расчетов — мобильность. А быстро отстреляться и покинуть район — главная задача. Корреспондент «Известий» Даниил Левин увидел, как за время СВО изменилась работа с одним из старейших артиллерийских орудий.

Обычно мы приезжаем в то место, где находится минометный расчет. Теперь, можно сказать, уже на позиции, потому что выстрелы будут прямо из кузова.

Орудие, прикрытое маскировочной сетью, заботливо придерживает боец Росгвардии. Подготовка занимает всего несколько секунд — чтобы прицелиться по заданным разведкой координатам.

Чаще всего расчет кочующего миномета вынужден выбегать из машины. Драгоценное время тратится на установку орудия, потом на погрузку. А здесь мобильная группа может постоянно менять точку дислокации. И оставаться невидимой для противника.

Звучит выстрел, а уже все уже готово к следующему. Скорострельность потрясающая. Такая же и слаженность действий расчета — у каждого своя задача! Даже подавать боеприпасы — не так просто, как может показаться. Нужно быстро и аккуратно подготовить мины.

Огонь корректируется с беспилотника. Вот росгвардейцы замечают укрепрайон противника. Сразу передают координаты! Точный залп! И почти сразу виден результат. Неподалеку от блиндажей поднимается черный дым — загорелась техника ВСУ.

Эта, можно сказать, новаторская установка могла появиться только в боевых условиях. С учетом реального опыта! Когда военнослужащие сами придумали, опробовали и ввели в работу новый способ вести минометный огонь.

«Колесо, песок, миномет, цепи! Был вариант с коробом, но колесо найти, я думаю, легче. Десять минут работы — вся конструкция готова!» — рассказал командир огневого взвода отряда спецназначения Росгвардии.

Сразу видно, что орудие только после стрельбы. Основание немного закопалось в песок. Впрочем, так даже крепче! А на точность, уверяют специалисты, никак не влияет.

«Стало понятно, что можно увеличить скорость, то есть, соответственно, уменьшить время работы расчета с помощью такого нехитрого приспособления как машина и колесо с песком», — объяснил командир минометной батареи отряда спецназначения Росгвардии.

Начали его использовать росгвардейцы совсем недавно. Но так успешно, что теперь кочующий миномет иначе уже и не представляют.

Тема:
Специальная военная операция России
2 нояб
ВКС РФ нанесли удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
2 нояб
Поплавская заявила, что Зеленский погрузил Украину в Средневековье
2 нояб
Видео: группировка «Отважные» разнесла склад боеприпасов ВСУ из «Искандера»
2 нояб
БПЛА «Герань» ВС РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровске
2 нояб
Войска союзных сил в ДНР продвигаются вперед — Пушилин
2 нояб
Экипажи Су-35С продолжают уничтожать технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
1 нояб
Хакеры заявили о взломе используемой ВСУ системы управления войсками «Дельта»
1 нояб
Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ
1 нояб
На грани тьмы: энергии на Украине хватит на месяц
1 нояб
«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

11:04
Сташевский об отношениях с сыном после десяти лет разлуки: «Я рыдал при встрече»
10:53
Гигантский смерч обрушился на регион во Франции
10:39
Полуголый дебошир сломал водопровод и распугал соседей-петербуржцев
10:25
Зима близко: как сэкономить на замене автомобильной резины и как ее хранить
10:11
К Земле приближается астероид стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов
9:57
Северная Корея запустила минимум десять ракет в сторону Японского моря

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика