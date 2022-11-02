Все гениальное просто! Росгвардейцы придумали, как улучшить стрельбу из минометов

Нехитрое приспособление позволило заметно увеличить скорость стрельбы из артиллерийских орудий. Такие новаторские идеи появляются только в боевых условиях.

ТОП военных лайфхаков в зоне спецоперации по-прежнему возглавляют коптеры. С их помощью не только ведут разведку, но и атакуют противника, просто подвешивая гранату.

Нововведения есть и у минометов. Главная проблема для их расчетов — мобильность. А быстро отстреляться и покинуть район — главная задача. Корреспондент «Известий» Даниил Левин увидел, как за время СВО изменилась работа с одним из старейших артиллерийских орудий.

Обычно мы приезжаем в то место, где находится минометный расчет. Теперь, можно сказать, уже на позиции, потому что выстрелы будут прямо из кузова.

Орудие, прикрытое маскировочной сетью, заботливо придерживает боец Росгвардии. Подготовка занимает всего несколько секунд — чтобы прицелиться по заданным разведкой координатам.

Чаще всего расчет кочующего миномета вынужден выбегать из машины. Драгоценное время тратится на установку орудия, потом на погрузку. А здесь мобильная группа может постоянно менять точку дислокации. И оставаться невидимой для противника.

Звучит выстрел, а уже все уже готово к следующему. Скорострельность потрясающая. Такая же и слаженность действий расчета — у каждого своя задача! Даже подавать боеприпасы — не так просто, как может показаться. Нужно быстро и аккуратно подготовить мины.

Огонь корректируется с беспилотника. Вот росгвардейцы замечают укрепрайон противника. Сразу передают координаты! Точный залп! И почти сразу виден результат. Неподалеку от блиндажей поднимается черный дым — загорелась техника ВСУ.

Эта, можно сказать, новаторская установка могла появиться только в боевых условиях. С учетом реального опыта! Когда военнослужащие сами придумали, опробовали и ввели в работу новый способ вести минометный огонь.

«Колесо, песок, миномет, цепи! Был вариант с коробом, но колесо найти, я думаю, легче. Десять минут работы — вся конструкция готова!» — рассказал командир огневого взвода отряда спецназначения Росгвардии.

Сразу видно, что орудие только после стрельбы. Основание немного закопалось в песок. Впрочем, так даже крепче! А на точность, уверяют специалисты, никак не влияет.

«Стало понятно, что можно увеличить скорость, то есть, соответственно, уменьшить время работы расчета с помощью такого нехитрого приспособления как машина и колесо с песком», — объяснил командир минометной батареи отряда спецназначения Росгвардии.

Начали его использовать росгвардейцы совсем недавно. Но так успешно, что теперь кочующий миномет иначе уже и не представляют.