Ударные Ка-52 разносят укрепрайоны противника: лучшее видео из зоны СВО за день

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Минобороны РФ опубликовало кадры работы армейской авиации, уничтожающей опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Мобилизованные бойцы проходят на полигонах интенсивную подготовку в условиях максимально приближенных к боевым. Тем временем армейская авиация в зоне спецоперации продолжает уничтожать укрепрайоны и живую силу противника — 5-tv.ru публикует лучшие кадры за день с участием военнослужащих.

На полигонах Западного военного округа в Рязанской области инструкторы, имеющие боевой опыт специальной военной операции (СВО), обучают мобилизованных бойцов штурму зданий в условиях максимально приближенных к боевым.

По условиям, военнослужащие должны захватить штаб хорошо подготовленного противника. Задача осложняется тем, что схема здания отсутствует, а внутри могут находиться заложники. Роль «атакующего противника» выполняют инструкторы, которые создают визуально-шумовые эффекты, параллельно подсказывая и контролируя выполнение бойцами поставленной задачи. После тренировки инструкторы проводят тщательный разбор действий бойцов и объясняют, какие ошибки были допущены.

В ходе обучения мобилизованные должны до совершенства отработать навыки ведения тактического боя в городе и достичь высокого уровня морально-психологической устойчивости.

Сами бойцы отмечают, что инструктора имеют серьезную подготовку и боевой опыт, а обучение проводится доступными способами. Инструкторы, в свою очередь, отмечают высокий боевой дух и патриотизм у мобилизованных военнослужащих.

Активные тренировки проходят и на полигоне «Красный Яр» в Забайкалье. Там мобилизованные в минувшие сутки отрабатывали действия по освобождению населенного пункта от условного противника. В ходе учений военнослужащие оперативно провели разведку местности с помощью квадрокоптера, выявили слабые стороны противника, определили способы действий и скрытно выдвинулись в указанный район.

При освобождении населенного пункта бойцы отработали тактическую стрельбу, передвижение по полю боя боевыми «двойками» и «тройками», скрытную смену огневых позиций, а также метание боевых наступательных ручных гранат РГД-5 и стрельбу из штатного стрелкового оружия.

В зоне СВО на Украине тем временем продолжаются интенсивные боевые действия. Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, уничтожающих опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе выполнения боевых вылетов пилоты произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защищать жителей Донбасса и других новых российских регионов отправились тульские резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации.

Тема:
Специальная военная операция России
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