Мобилизованных из Тулы отправили в зону СВО

Защищать жителей Донбасса и других новых российских регионов сегодня отправились тульские резервисты. Всех их призвали в рамках частичной мобилизации. Целый месяц бойцы вспоминали то, чему раньше учили в армии и осваивали новое оружие. Условия максимально были приближены к боевым. Впрочем, на фронт мобилизованные попадут не сразу. Сначала — для большей эффективности — им предстоит слаживание в тылу зоны спецоперации. С теми, кому предстоит родину защищать и их родственниками пообщался Дмитрий Вахницкий.

На плацу — ровные шеренги. Мобилизованные в полной экипировке. Напротив — родители, жены и дети. Ловят взгляды тех, кто отправляется в зону специальной военной операции.

У всех одно пожелание, — чтобы каждый мобилизованный поскорее вернулся домой. Еще напутствие — выполнять боевые задачи достойно.

«Пусть знают, что их дома ждут, что они придут и, самое главное, — храбрости там. Не бояться в бою, вести себя, как герою. Чтоб защищали нас — родителей, детей», — сказала мать одного из мобилизованных Елена.

«Хотелось бы, чтоб они вместе, держались друг за друга, когда мы вместе — все сильные, сплоченные», — рассказала провожающая брата и парня Кристина.

У Валерия два сына, оба сегодня в строю. Отец по-мужски немногословен, но сдержать слезу не выходит.

«По мобилизации старший, а младший сам. Какое желание, пускай возвращаются побыстрей», — сказал Валерий.

На базе 51-го полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ мобилизованные готовились последний месяц. Пулеметчики, гранатометчики, снайперы — каждый день практиковались в огневой подготовке, изучали медицину и тактику городских боев.

«Подготовка шла тяжелая, таскали нас неплохо, вспомнили что забыли, оружие новое обкатали. Пусть болеют за нас, а мы скоро вернемся», — рассказал один из мобилизованных Николай.

Мобилизованные не сразу попадут на линию фронта. Сперва — боевое слаживание в составе более крупных подразделений, которое пройдет на полигонах тыловой зоны спецоперации. Они и сейчас уже — как единый организм. За время подготовки парни успели подружиться.

У тульских мобилизованных помимо полного комплекта снаряжения, положенного по уставу, есть и дополнительная экипировка. По поручению губернатора закупили технику — квадрокоптеры, аптечки, маскхалаты и спальные мешки. Даже автомобили.

Денежное довольствие мобилизованных и любые проблемы, с которыми могут столкнутся их семьи, также должны быть на особом контроле правительства, подчеркнул губернатор Алексей Дюмин. Воины должны быть уверены — за спиной надежный тыл.

«Во все времена самое важное для воинского подразделения — это боевой дух и чувство плеча боевого товарища! Благодаря этому наши деды и прадеды одержали Победу в Великой Отечественной войне. И пусть их доблесть, самоотверженность и отвага, их боевой дух будут вместе с вами. Будут в вас самих. Вы — наследники победителей», — сказал губернатор.

После торжественной части — самый трогательный момент. Команда «разойдись», у мобилизованных десять минут, чтобы попрощаться с родными и друзьями. Одни залихватски улыбаются на совместных фото.

После церемонии прощания губернатор Алексей Дюмин отправился в Успенский кафедральный собор — поставил свечу и помолился о здравии воинов. А на пути следования колонны выстроились волонтеры и жители города, чтобы поддержать тех, кто отправляется защищать страну.