Патрушев о сообщении Трасс Блинкену: «Нельзя не обратить внимание»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

Патрушев: сообщение Трасс говорит о причастности Великобритании к ЧП с «Северными потоками»

Патрушев о сообщении Трасс Блинкену: «Нельзя не обратить внимание»

Фото: Instagram* / elizabeth.truss.mp

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Тема:
Северный поток

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что произошедшее с газопроводами выгодно Штатам.

Сообщение с текстом «все сделано»  от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену наводит на мысль о том, что британские Военно-морские силы (ВМС) участвовали в терактах на нитях газопровода «Северный поток». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Нельзя не обратить внимание на СМC-сообщение, которым в то время премьер-министр Британии Лиз Трасс через минуту после подрыва газопроводов тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что «все сделано», — сказал Патрушев.

Также он подчеркнул, что совершенные теракты выгодны в основном США. Секретарь отметил, что по информации Минобороны России участие в планировании и реализации терактов принимали представители английских ВМС.

Утечку на нитях газопровода «Северный поток» обнаружили в конце сентября. Позже президент России Владимир Путин заявил о переходе англосаксов к диверсиям. В конце октября глава государства сообщал, что специалисты «Газпрома» допущены к обследованию места взрывов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нашел «Газпром» при обследовании места подрыва «Северных потоков».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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