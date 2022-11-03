Пригожин об отъезде Ахеджаковой из РФ: «До свидания»

Продюсер считает, что когда-нибудь история расставит все на свои места, определив правых и неправых.

Спецоперация на Украине отразилась на представителях российского шоубиза. В частности, некоторые из них покинули Россию. Отъезд актрисы Лии Ахеджаковой в Израиль прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«У каждого есть свое видение. Тем и хороша наша страна, что она не запрещает никому уезжать или приезжать. Она — взрослый, состоявшийся человек. История расставит все на свои места», — сказал собеседник.

Он также добавил, что сейчас присутствует мода на то, чтобы судить взрослых людей за те или иные их действия. По его мнению, это не совсем правильно. Пригожин подчеркнул, что стоит разграничивать роль человека в кино и его гражданскую позицию.

«Спасибо, до свидания, мы любим ваши фильмы. Это (другая гражданская позиция — прим. ред.) не должно нам мешать все равно уважать их права», — пояснил Пригожин.

В заключение беседы продюсер отметил, что люди пропитаны информационной политикой, дезинформацией и агрессией. Недавно появилась информация, что Лия Ахеджакова выступила со спектаклем в Израиле, который посетил также покинувший РФ Андрей Макаревич*.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего потребовала Лия Ахеджакова.

* — признан иноагентом в РФ