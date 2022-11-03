ВСУ обстреляли центр Донецка

Снаряды упали в районе парка, университета, больницы. Один из них попал прямо в пятиэтажный дом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Из Донецка сегодня снова идут сообщения об обстрелах мирных жителей. ВСУ били по самому центру города. Снаряды упали в районе парка, университета, больницы. Один из них попал прямо в пятиэтажный дом. Там больше всего разрушений. К тому же осколками посекло автобус, который проезжал рядом. Есть раненые. Репортаж с места событий — Валентина Трушнина.

Опять под огнем центр Донецка. Многострадальная улица Университетская, буквально полчаса назад сюда упало пять снарядов Натовского калибра 155 миллиметров. Первый снаряд, и он наделал больше всего бед, попал в фасад жилого дома. Мимо проезжал автобус и осколками от этого снаряда были ранены пассажиры. Как нам сообщил водитель этого автобуса, внутри было шесть пассажиров, все женщины, три из них получили ранения. Средней степени тяжести. Руки, ноги — скорая приехала всех перебинтовала.

«Был прилет. Потом еще два. Трое ранены. Двое в руку, двое в ногу. Приехала скорая, всех забрали. — Вы вообще не пострадали? — Есть немножко, царапина. На голове немного, спасибо врачам, все обработали», — рассказал водитель автобуса Виталий Борисенко.

Мы были в автобусе, там очень много крови, весь пол залит кровью и засыпан осколками битого стекла. К счастью, больше никто не погиб и не пострадал. Здесь, на первом этаже, был магазин и были покупатели. К счастью, все они уцелели, хотя осколки прошили магазины на сквозь.

Мы поговорили с владельцем рыболовного магазина, вот, что он нам рассказал.

«Мы были в магазине возле витрины. Первый хлопок был сильный. Посыпались стекла и вовнутрь, мы спряталась в туалет, потом еще четыре во дворе и у нас вывалило всю стену осколками. Вот один из них, найденный», — рассказал житель Донецка Андрей.

Приехали пожарные, они потушат небольшое задымление в помещении. После чего начнется привычная для Донецка работа, начнут восстанавливать провода, в принципе к этому все привыкли.

Тема:
Специальная военная операция России
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