Космонавты «Роскосмоса» с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции. Поздравление опубликовано на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем народного единства», — сказал Прокопьев.

«Сегодня это наш общий праздник, ведь Россия многонациональна, на ее территории проживает более 190 народов», — добавила Кикина.

«Исторически сила России в нашем единстве. И именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники!» — поддержал коллег Петелин.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник своими корнями уходит в XVII век. В 1612 году народное ополчение, состоящее из людей разного происхождения, под руководством князя Кузьмы Минина и земского старосты Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это историческое событие привело к восхождению на русский престол династии Романовых.

Ранее 5-tv.ru подготовил особенный эфир в честь Дня народного единства.