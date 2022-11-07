В Одессе готовятся к сносу памятника Екатерине II

Эфирная новость 174

Вопреки мнению жителей и депутатов, памятник все-таки готовят к сносу, а на месте монумента могут возвести изваяние актеру из фильмов для взрослых.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Поляков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Судьба Екатерины II в Одессе, похоже, окончательно решена. Памятник намерены снести. Вокруг монумента выросло высокое заграждение с объявлением о подготовке к демонтажу. Саму скульптуру накануне обернули в чёрный полиэтилен.

За демонтаж монумента «Основателям Одессы» высказалось большинство жителей на онлайн-голосовании. При этом некоторые усомнились в его честности. По словам голосовавших за сохранение скульптуры, при выборе такого варианта система не засчитывала ответ. А ранее за снос из 64-х местных депутатов высказались лишь 14.

Что будет на месте памятника, ещё предстоит решить. Основательницу Одессы могут заменить другие историческим фигуры, связанным с городом.

А летом на место императрицы предлагали установить скульптуру американского актёра, который снимался в фильмах для взрослых и благодаря своему сомнительному таланту стал мемом. Петиция неожиданно набрала 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтоб ее рассмотрел президент Зеленский.

Тема:
Украинский кризис
6 нояб
Афера века: существует ли климатическое оружие и какой будет зима-2022
3 нояб
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
1 нояб
Потрясение для мировых рынков: западная пресса изучает заявления Путина в Сочи
29 окт
Экономист из США заявил о фактическом начале третьей мировой войны
28 окт
Наследник Гитлера: немцы потребовали «отменить» Зеленского
28 окт
Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
28 окт
Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
28 окт
Неугомонные: Вашингтон продолжит помогать Украине
28 окт
В Киеве и трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
27 окт
Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика