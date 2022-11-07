В Одессе готовятся к сносу памятника Екатерине II
Вопреки мнению жителей и депутатов, памятник все-таки готовят к сносу, а на месте монумента могут возвести изваяние актеру из фильмов для взрослых.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Поляков; 5-tv.ru
Судьба Екатерины II в Одессе, похоже, окончательно решена. Памятник намерены снести. Вокруг монумента выросло высокое заграждение с объявлением о подготовке к демонтажу. Саму скульптуру накануне обернули в чёрный полиэтилен.
За демонтаж монумента «Основателям Одессы» высказалось большинство жителей на онлайн-голосовании. При этом некоторые усомнились в его честности. По словам голосовавших за сохранение скульптуры, при выборе такого варианта система не засчитывала ответ. А ранее за снос из 64-х местных депутатов высказались лишь 14.
Что будет на месте памятника, ещё предстоит решить. Основательницу Одессы могут заменить другие историческим фигуры, связанным с городом.
А летом на место императрицы предлагали установить скульптуру американского актёра, который снимался в фильмах для взрослых и благодаря своему сомнительному таланту стал мемом. Петиция неожиданно набрала 25 тысяч голосов, необходимых для того, чтоб ее рассмотрел президент Зеленский.
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