МО РФ опровергло заявления блогеров о потерях в 155-й бригаде ТОФ
По-настоящему большое поражение терпят украинские националисты.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Минобороны РФ опровергло сообщения блогеров от русских военнослужащих из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Ранее в сети начали распространять информацию о якобы больших потерях в людях и технике бригады в ходе специальной военной операции.
Как отметили в ведомстве, подразделения 155-й бригады более десяти дней ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении. Они борются против украинских националистов и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ.
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — сообщили в ведомстве.
Также в министерстве объяснили, что украинские потери по линии соприкосновения бригады в среднем значении составляют семь к одному, а на отдельных участках девять к одному в живой силе и техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 украинских националистов и наемников под Красным Лиманом.
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