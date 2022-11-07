МО РФ опровергло заявления блогеров о потерях в 155-й бригаде ТОФ

Минобороны РФ опровергло сообщения блогеров от русских военнослужащих из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Ранее в сети начали распространять информацию о якобы больших потерях в людях и технике бригады в ходе специальной военной операции.

Как отметили в ведомстве, подразделения 155-й бригады более десяти дней ведут эффективные наступательные действия на угледарском направлении. Они борются против украинских националистов и иностранных наемников, продвижение вперед в полосе ответственности бригады — до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ.

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — сообщили в ведомстве.

Также в министерстве объяснили, что украинские потери по линии соприкосновения бригады в среднем значении составляют семь к одному, а на отдельных участках девять к одному в живой силе и техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 украинских националистов и наемников под Красным Лиманом.