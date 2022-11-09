Украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе

Бежавшего с поля боя украинского боевика-террориста Ивана Кузнецова арестовали за кровавые преступления. 20-летний член террористической группировки «Азов»* был активным участником военных провокаций и наступлений против армии России. Он мародерствовал и убивал защитников Донбасса. В отношении боевика заведено уголовное дело за участие и организации деятельности террористической организации. Кузнецов был старшим стрелком-наводчиком.

Дезертир находится под стражей и дает признательные показания, передает РИА Новости. Боевик в подробностях рассказал о кровавом беспределе «азовцев», который они творили в Мариуполе. Банда захватывала многоэтажные дома, а мирных жителей сгоняли в подвалы. Когда позицию теряли, преступники спускались ниже по улице и захватывали новый дом. Ситуация повторялась снова.

Во время следственного эксперимента заключенный указал огневые точки, которые «азовцы» занимали в городе. Все они находились в частных объектах рядом с жилыми домами.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в освобожденном Мариуполе идет подъем рынка труда.

* — запрещенная в России террористическая организация