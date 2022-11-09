С ума сошли? Негодование британцев в адрес Зеленского и Пенна достигло пика

Недавний приезд актера в Киев не остался без внимания общественности.

Негодование британцев достигло критической отметки. Причиной народного возмущения стала «оскароносная встреча» актера Шона Пенна и Владимира Зеленского в Киеве. Звезда Голливуда посетил украинского президента. Для особой встречи он подготовил специальный подарок. Звезда «Таинственной реки» вручил Зеленскому статуэтку кинопремии «Оскар».

Однако прозорливый 62-летний артист пояснил, что свою награду он дает украинскому лидеру на время. Зеленский в ответ наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени. На какой период — президент не уточнил.

Подобный «обмен любезностями» британцы подняли на смех, передает таблоид Daily Mail. В многочисленных комментариях они потерялись в догадках, что же произошло на самом деле, так и не поняв тайный смысл организованного представления.

— От этого много пользы. Пара идиотов.

— Да ладно… Я не могу перестать смеяться.

— Что ж, он (Шон Пенн. — Прим. ред.) определенно получит награду за лучшую актерскую игру, это точно!

— Тогда он может и не получить (статуэтку. — Прим. ред.) обратно».

— Вы спросили его, куда ушли 80 миллиардов?

Для Шона Пенна это уже не первый визит в Незалежную. Что-то зачастил он в гости к украинскому президенту. Такими темпами актер всех своих Оскаров передарит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский получил «Оскар».